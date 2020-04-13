РИАМО - 13 апр. Ситуация с распространением Covid-19 в России долгое время развивалась по оптимистическому сценарию, однако теперь динамика изменилась не в лучшую сторону, считает директор института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.



«Достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений. Мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», — заявила Попович в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».



По ее словам, увеличение числа заражений в США с 1 тысячи до 10 тысяч человек случилось за шесть дней. В других странах — Германии, Италии и Испании — за восемь дней. В Австрии количество заражений произошло в течение 15 дней. В России же — за 12 дней.

«Страшно то, что от десятитысячного до стотысячного (порога - ред.) прошли уже пять стран. Дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней», — подчеркнула Попович.



По ее словам, безответственное отношение граждан, особенно молодых людей, к соблюдению режима самоизоляции, мешает в противостоянии коронавирусу.



Попович добавила, что молодые ошибочно считают, будто бы они не входят в группу риска, однако даже у них могут возникнуть серьезные осложнения при заражении коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.