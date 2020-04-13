РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. В подмосковном Красногорске за время самоизоляции почти в два раза увеличилось число горожан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, сообщила начальник Красногорского центра занятости населения Минсоцразвития Подмосковья Татьяна Степанова.

«На данный момент 843 гражданина, ищущих работу. Их количество увеличилось почти в 2 раза, к моменту начала режима самоизоляции было более 400 ищущих работу граждан. Четыреста сорок четыре уже признаны безработными. За субботу и воскресенье (11 и 12 апреля – ред.) на портале госуслуг было зарегистрировано около 400 обращений граждан», - сообщила Степанова.

Она подчеркнула, что в центре занятости очный прием ведут строго по предварительной записи. На сегодня все время расписано до 13 мая. Прием ведут в отдельном помещении, с соблюдением социального расстояния 2 метра. Ежедневно помещение центра дезинфицируют, протирают все поверхности.

«С пятницы (10 апреля – ред.) открыт дистанционный прием граждан. Граждане могут подать заявления в качестве ищущих работу в личном кабинете на портале «Работа в России» с использованием логина и пароля от портала государственных услуг», - отметила Степанова.

При этом, по словам Степановой, при обращении через портал не нужно предоставлять такие документы, как справка о средней заработной плате с последнего места работы. Запросы производят через электронный документооборот. При очном обращении в центр необходимо предоставлять полный комплект документов.

По словам начальника центра занятости, на сегодняшний день постановлением правительства и указом президента РФ установлен максимальный размер пособия 12 130 рублей и минимальный размер пособия – 1 500 рублей.

«Компенсационная доплата до 15 тысяч рублей из фонда губернатора и бюджета Московской области положена гражданам, которые имели трудовые отношения не менее 60 календарных дней назначается с 1 апреля и будет действовать до 30 сентября. Гарантирую, что все выплаты, которые положены гражданам, будут выплачены», - добавила Степанова.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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