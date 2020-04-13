РИАМО – 13 апр. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, лечащим зараженных коронавирусом, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Распоряжение подписано по поручению президента России Владимира Путина.

«Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые и правоохранительные структуры», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 640 миллионов рублей выделят из резервного фонда на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях, где будут лечить пациентов с коронавирусом. Планируется развернуть более 630 таких мест.

Мишустин также обратил внимание на то, что пациенты с другими заболеваниями также не останутся без профессиональной медицинской помощи. Они будут также получать квалифицированное лечение. Таких пациентов переправят в другие больницы и клиники по профилю своего заболевания.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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