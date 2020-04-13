РИАМО - 13 апр. Жителей столицы предупреждают о том, что на природных территориях города запрещено добывать сок из деревьев и делать на растениях надрезы, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В соцсетях жителей столицы все чаще появляются фотографии и видео собранного нектара. При этом добыча березового срока наносит непоправимый вред деревьям.

«Добыча березового сока часто наносит непоправимый вред деревьям. Собирать березовый сок в Москве на озелененных и природных территориях запрещено. Это приравнивается к повреждению зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

Штраф за такое правонарушение составляет от 3,5 тысяч рублей.