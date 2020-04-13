РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 апр. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» задержали 31-летнего мужчину по подозрению в краже телевизора из квартиры в Реутове, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию городского округа Реутов МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на проспекте Мира, украли телевизор стоимостью более 19 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 31-летний местный житель. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.