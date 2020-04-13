РИАМО – 13 апр. Московская область возглавила рейтинг российских регионов по количеству рабочих мест, созданных за последние три года, сообщает РИА Новости.

Аналитики агентства провели исследование и выяснили, что за 2017-2019 годы в 60 регионах РФ число рабочих мест сократилось, а в 25 регионах увеличилось.

«Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Подмосковья. За этот период в столице появилось 89 тысяч новых рабочих мест, в Московской области — в два раза больше — 200 тысяч», — говорится в сообщении.

Первая пятерка рейтинга выглядит следующим образом: Московская область (200,5 тысяч новых рабочих мест), Москва (89,4 тысячи), Краснодарский край (85,8 тысячи), Челябинская область (56,6 тысячи), Санкт-Петербург (53,4 тысячи).

Хуже всего дела обстоят в Башкортостане — в этом регионе за три года количество рабочих мест сократилось на 85,2 тысячи.

Также исследователи предупредили, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции и сопутствующих ей ограничительных мер около 1,5 миллионов россиян могут оказаться безработными. Больше всего от безработицы пострадают занятые в малом и среднем бизнесе, а также в сфере потребительских услуг. Занятость начнет восстанавливаться после снятия всех ограничительных мер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в условиях «вирусного» кризиса власти помогут тем предприятиям и компаниям, которые создают рабочие места в регионе.

«Мы готовы помогать тем, кто создает рабочие места. Мы не будем жалеть деньги, чтобы предприятие не обанкротилось», — подчеркивал Воробьев.