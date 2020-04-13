РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. В понедельник ряд домов в микрорайоне Климовск Подольска остались без водоснабжения из-за аварийного отключения в понедельник, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с аварийным отключением по линии «Мосэнерго» в настоящее время обесточены насосные станции. Вследствие этого в части Гривно микрорайона Климовск отсутствует водоснабжение. Аварийные бригады работают», - говорится в сообщении.

Восстановить водоснабжение планируют в первой половине дня.