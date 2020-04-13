РИАМО - 13 апр. В Московской области из-за сухой и ветреной погоды начала нарастать степень пожарной опасности, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погода в Подмосковье и Москве была довольно прохладной в выходные. Температура была на 2-3 градуса ниже климатической нормы, но было сухо ветрено. Порывы ветра достигали 12-16 метров в секунду.

«Относительная влажность воздуха в около полуденные часы понижалась до 30-35%», — отмечается в материале.

Все эти факторы повлияли на формирование высокой степени пожарной опасности в Подмосковье. Малая степень пожарной опасности сохранилась только на крайнем северо-востоке Московской области.