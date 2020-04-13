РИАМО - 13 апр. В Подмосковье и Москве на текущей неделе ожидается похолодание, погода будет облачной с осадками в виде дождя и мокрого снега, в средине недели возможно усиление ветра, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».



«Сегодня мы будем находиться в теплом секторе циклона. Погода облачная с прояснениями, без осадков. На три – четыре градуса теплее нормы. Сегодня будет до +15 градусов в Москве и до +16 в Подмосковье», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что во вторник в Москве и Подмосковье могут пройти небольшие дожди. Температура в Москве опуститься до 9 градусов тепла, в Подмосковье - до 10.



В среду и четверг в регионе в утренние часы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, будет усиление ветра, его порывы будут достигать 11 метров в секунду.



«В среду в Москве дневные температуры будут составлять 6-8 градусов тепла, в области воздух прогреется до 4-9 градусов. В четверг температуры будут практически неизменны — 7-9 а Москве и 5-10 по области», - добавил собеседник.



В пятницу, субботу и воскресенье погода в Москве и Подмосковье сильно не изменится. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет достигать отметки в 10 градусов.