РИАМО - 13 апр. Смехотерапевт и психотерапевт с 25-летним стажем Римма Умярова рассказала, что с негативными эмоциями во время пандемии коронавируса можно справиться с помощью смеха.

Специалист обратила внимание на то, что смех – самая важная и самая эффективная методика для того, чтобы человек пришел в нормальное состояние во время самоизоляции.

«Смех поможет вам привести себя в порядок. Если смеяться очень трудно, если вы не находите комиксы, хотя бы внутренне улыбайтесь. Это улучшает работу мозга. Если вы с утра хотя бы заставили себя улыбнуться, вы уже сделали очень многое», — сказала Умярова в эфире радио Sputnik.

Также она отметила, что уравновесить состояние помогут мемы и комиксы. Кроме того, эксперт советует успокоиться, находить позитив и строить планы на будущее. Смехотерапевт также рекомендует повесить дома смеющиеся портреты себя или друзей.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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