РИАМО - 13 апр. В Москве понедельник может стать самым теплым днем на этой неделе, температура воздуха прогреется до 12-17 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«В понедельник, 13 апреля, в столичном регионе преимущественно без осадков, после полудня в Москве 14…16 градусов, по области 12…17 градусов», — отмечается в материале.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

Со вторника в Московском регионе погода начнет портиться. Ночью 14 апреля ожидается небольшой дождь, в столице прогнозируется плюс 7-9 градусов, а в Подмосковье – от 4 до 9 градусов тепла. Днем также пройдет дождь, а температура воздуха составит плюс 9-11 градусов в столице и плюс 6-11 градусов в Московской области.

В середине недели похолодание продолжится. Мокрый снег и дождь прогнозируются 15 апреля. В среду ночью температура в Москве не поднимется выше плюс 2 градусов, в области будет минус 2-3 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5-7 градусов в столице и до плюс 3-8 градусов в Московской области.

Мокрый снег и дождь сохранятся и 16 апреля, температура воздуха ночью составит 0-2 градуса в Москве и минус 3 – плюс 2 градуса в Подмосковье. Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

В пятницу будет облачно, выпадут осадки, ночью в регионе минус 2 – плюс 3 градуса, а днем плюс 3-8 градусов.

В субботу днем в Московский регион придет потепление до 6-11 градусов, но перед этой ночью будет мороз до минус 3 градусов.