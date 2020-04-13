РИАМО - 13 апр. На данный момент в южных муниципальных образованиях Подмосковья посеяли более 7,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных культур, во всех хозяйствах усилили меры по профилактике коронавируса, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Подмосковье созданы все условия для проведения посевной кампании на высоком уровне в оптимальные агротехнические сроки. На сегодня в южных муниципальных образованиях посеяли более 7,5 тысяч гектаров. Это порядка 3% от прогноза ярового сева в этом году», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что весенние посевные работы на территории Подмосковья проходят в плановом режиме.

«Зерновых и зернобобовых культур посеяно более 6,3 тысячи гектаров, в том числе яровой пшеницы – 0,4 тысячи гектаров, ячменя – чуть больше 4 тысяч гектаров, овса – 0,2 тысячи гектаров, гороха – 1,6 тысячи гектаров, кукурузы – 0,1 тысячи гектаров, а также кормовых – более 1,1 тысячи гектаров», – отметил Разин.

Министр подчеркнул, что во всех хозяйствах региона усилили профилактические меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Определены смены и бригады разделены, систематически проводится обработка рабочих мест и регулярный медосмотр сотрудников, для механизаторов организовано раздельное питание.

По словам Разина, планируется, что аграрии выполнят планы посевной кампании, которые были намечены еще в прошлом году.

В Москве и Московской области до 1 мая введен режим обязательной самоизоляции. Местным жителям разрешено покидать свои дома только в случае острой необходимости. В России зарегистрировано 18 328 случаев инфицирования Covid-19.