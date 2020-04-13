РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Полицейские Люберец за минувшую неделю раскрыли три громких убийства, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Три громкий убийства произошло в Люберцах. Одно случилось на улице 8 Марта, дом №30: в подъезде был зарублен человек. По горячим следам сотрудниками уголовного розыска был задержан гражданин, который признался еще в одном убийстве, которое было в феврале. Сейчас он задержан, это местный житель, ранее не судим», - сказал Романцев.

Он отметил, что еще одно убийство произошло на улице Мира - мужчина забил свою сожительницу.