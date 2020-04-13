РИАМО - 13 апр. Стекло кассы в вестибюле станции метро «Дубровка» разбил пьяный мужчина, его задержали, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«В вестибюле станции метро «Дубровка» мужчина, находясь в состоянии опьянения, умышленно нанес удары по стеклу билетной кассы, в результате чего оно разбилось, тем самым причинив материальный ущерб ГУП «Московский метрополитен», - говорится в сообщении.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого, который испортил имущество. Мужчина не смог объяснить мотив своего поступка.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.