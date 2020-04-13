РИАМО - 13 апр. В Москве провели работы по дезинфекции городских пространств, в том числе было обработано 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворов, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы по дезинфекции проводилась в третий раз для предотвращения распространения коронавируса. Масштабную обработку провели в городе в минувшее воскресенье, 12 апреля.

«Проведены мероприятия по сплошной обработке специальными средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог с прилегающими парковками, тротуаров, дворовых территорий и межквартальных проездов. Проведены работы по дезинфекции 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий», - сказал Бирюков.

По его словам, при сплошной обработке объектов дезинфицирующими препаратами было задействовано 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники.

Бирюков подчеркнул, что обработка проводилась с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором, которые также используются для обработки помещений в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

«Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются», - заключил Бирюков.

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13 АПРЕЛЯ

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