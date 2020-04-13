РИАМО - 13 апр. Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом машина, на которой был пойман человек без пропуска, может быть отправлена на спецстоянку.

«Задержание в пути без цифрового пропуска влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до 30 тысяч рублей», - говорится в сообщении

Если нарушение повторилось или повлекло за собой причинение вреда здоровью или жизни другого человека, то может быть наложен штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.

В то же время, если при передвижении пешком по городу вы соблюдайте ограничения, уставленные указом мэра Москвы № 12-УМ, то цифровой пропуск вам не нужен.

«Если вы передвигаетесь на работу или едете в транспорте в личных целях, вам понадобится пропуск», - отмечено в сообщении.

В Москве действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. Также с понедельника приостанавливается работа большинства организаций. Уже с 15 апреля начнут действовать пропуска для проезда на транспорте, оформить их можно на портале mos.ru.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.