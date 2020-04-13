РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 апр. Полицейские Подольска призвали прохожих округа к соблюдению режима самоизоляции в ходе профилактического рейда, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник полицейские округа продолжили проведение профилактических рейдов, которые начались с конца марта и посвящены соблюдению режима самоизоляции. В ходе мероприятий представители правоохранительных органов разъясняют горожанам меры безопасности, рассказывают о профилактике распространения коронавирусной инфекции и призывают воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

«В первую очередь, мы смотрим паспорт и место регистрации гражданина. Он может отправиться в ближайший магазин или, по необходимости, в аптеку. Тем не менее, мы призываем воздерживаться от ненужного выхода из дома и соблюдать самоизоляцию. Конечно, мы проводим профилактическую беседу с пожилыми жителями, которые входят в группу риска», - сказал полицейский ОБП ПСП УМВД России по Подольску, старший сержант полиции Роман Лисенков.

Он отметил, что в понедельник подобная работа проводилась на железнодорожной станции Подольск. Помимо этого, в профилактических рейдах участвуют участковые, сотрудники ГИБДД, народная дружина и другие структуры.

По словам казака народной дружины Александра Котлова, казачьи войска с сотрудниками полиции также участвуют в рейдах и ставят в известность людей о режиме самоизоляции. Наиболее сложная ситуация складывается в микрорайоне Кузнечики, где по-прежнему много горожан, нарушающих самоизоляцию.

«Есть отдельные граждане, которые гуляют на детских площадках с детьми. Они рвут предупреждающие ленты и не реагируют на замечания. С такими людьми проводится беседа. Однако, как показывает практика, после они продолжают заниматься своими делами и нарушать режим», - пояснил Котлов.

Всего в подобной работе задействовано около 120 сотрудников правоохранительных органов. Рейды проводятся на регулярной основе.