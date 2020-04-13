РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 апр. Жители подмосковных Люберец в понедельник смогут в формате онлайн присоединиться к поэтической беседе в соцсетях Красковского культурного центра, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

В 12:00 в Instagram-аккаунте началась онлайн-выставка работ изобразительного искусства воспитанников Красковского культурного центра «Весна шагает по планете».

«В 15:00 пройдет поэтическая беседа «По волнам поэтических строк», - говорится в сообщении.

В 19:00 можно будет посмотреть видеозапись Окружного вокального конкурса «Золотой голос - 2019».

«Присоединяйтесь к нам и проведите свое время интересно и с пользой», - заключается в материале.