РИАМО - 13 апр. В понедельник в Москве заработали еще четыре стационара для приема пациентов с коронавирусом, теперь в городе насчитывается 29 таких медучреждений, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар на базе городской клинической больницы №31 на улице Лобачевского.

«Сегодня пациентов принимают уже 29 коронавирусных стационаров. Из них четыре стационара открылись сегодня (в понедельник – ред.), включая ГКБ №31. Кроме того, в ГКБ №52 пациентов принял дополнительный корпус», - сказал Собянин.

Он также поздравил коллектив ГКБ №31 с юбилеем учреждения, празднование которого будут перенесено в связи с эпидемиологической ситуацией в городе.

Чтобы перепрофилировать городскую клиническую больницу №31, которая была рассчитана на 542 койки и 36 коек реанимации, были отремонтированы лечебные корпуса №1, №2, №3 и №6. Проведена перепланировка помещений и оборудование палат кислородной подводкой. Помещения разделили на «чистые» и «грязные» зоны, здесь также установили душевые кабины и санпропускники.

Теперь ГКБ №31 имеет 620 коронавирусных коек и 72 койки реанимации. В корпусе №1 находятся 107 палат на 396 коек, в корпусе №2 – 19 палат на 96 коек, в корпусе №6 – 52 палаты на 200 коек. Приемное отделение заработало в корпусе №6. В корпусе №3 сделали дополнительные душевые и санузлы для сотрудников.

Оперативную диагностику коронавирусной инфекции медики будут проводить на рентген-аппаратах и аппаратах компьютерной томографии. В палатах размещены индивидуальные санузлы с туалетом, душем и раковиной. Также для больницы закупили лекарства в необходимом объеме.

Эпидемиологическую безопасность в больнице обеспечат современное приемное отделение с изолированными боксами, раздельные входы для приема и выписки больных.

В штате больницы – 222 врача и 329 медицинских сестер. Для ведения пациентов сформированы мультидисциплинарные бригады.

В понедельник ГКБ №31 приняла первых пациентов с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки в столице зарегистрировали 1355 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев с начала эпидемии достигло 11513.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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