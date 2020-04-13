РИАМО - 13 апр. Количество столкновений авто с поездами на ж/д переездах Московской железной дороги (МЖД) сократилось с девяти до трех случаев в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Число пострадавших в результате ДТП на железной дороге также снизилось с трех до двух человек. Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.

«Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей», – говорится в сообщении.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий работники железной дороги осуществляют комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, совместные рейсы с ГИБДД.

Сотрудники МЖД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Нарушение установленных правил может привести к непредсказуемым последствиям.