РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Более 50 учеников школы №18 Красногорска проверили свои знания в области покорения космоса в рамках диктанта в честь Дня космонавтики, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 50 учеников МБОУ СОШ №18 проверили свои знания о космосе и его знаменитых покорителях в воскресенье, 12 апреля. Одним из главных событий Дня космонавтики в 2020 году стал космический диктант, организованный центром «Космонавтика и авиация» на ВДНХ», - говорится в сообщении.

Проверить знания по истории космонавтики могли и взрослые, и дети.

«Участникам диктанта задали 30 вопросов разного уровня сложности, среди них были и такие, с которыми красногорские школьники знакомы не понаслышке. Например, вопрос о команде ГИРД – Группе изучения реактивного движения, возглавляемой Королевым. Гирдовцы проводили свои экспериментальные запуски на инженерном полигоне в Нахабино», - добавляется в материале.

Ведущим диктанта выступил президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.