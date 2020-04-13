Как получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет

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Начисление этой выплаты регулирует указ президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Другой важный документ – постановление правительства РФ от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении». Начало действия редакции – 11 апреля 2020 года.

Постановлением утверждены основные требования, перечень документов и форма заявления. Регионам рекомендовано «утвердить порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; установить при необходимости требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости при назначении указанной ежемесячной денежной выплаты».

Таким образом, основные требования уже есть, но теперь нужно ждать, когда региональные власти утвердят порядок начисления выплат на своем уровне, поясняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. В указе установлен срок до 1 июля, то есть регионы должны были начать принимать заявления с июля. Но затем в своем поручении президент сократил данный срок до 1 июня. По мнению юриста, в Москве и Московской области порядок будет подготовлен в ближайшее время, но пока о точных сроках говорить сложно.

Люди в любом случае получат выплату за прошедшие месяцы 2020 года. Можно будет подать заявление, например, в июле – тогда деньги за срок с января по июль 2020 года включительно будут выплачены в августе.

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