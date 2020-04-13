Как получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Законодательство
Начисление этой выплаты регулирует указ президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Другой важный документ – постановление правительства РФ от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении». Начало действия редакции – 11 апреля 2020 года.
Постановлением утверждены основные требования, перечень документов и форма заявления. Регионам рекомендовано «утвердить порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; установить при необходимости требования к имущественной обеспеченности семей для определения их нуждаемости при назначении указанной ежемесячной денежной выплаты».
Таким образом, основные требования уже есть, но теперь нужно ждать, когда региональные власти утвердят порядок начисления выплат на своем уровне, поясняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. В указе установлен срок до 1 июля, то есть регионы должны были начать принимать заявления с июля. Но затем в своем поручении президент сократил данный срок до 1 июня. По мнению юриста, в Москве и Московской области порядок будет подготовлен в ближайшее время, но пока о точных сроках говорить сложно.
Люди в любом случае получат выплату за прошедшие месяцы 2020 года. Можно будет подать заявление, например, в июле – тогда деньги за срок с января по июль 2020 года включительно будут выплачены в августе.
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Кому положена выплата
Согласно указу, выплата устанавливается с 1 января 2020 года на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Предоставляться она будет в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации.
Для получения выплаты были определены следующие условия: среднедушевой доход семьи не должен быть выше величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В Москве за второй квартал 2019 года это 17 679 рублей, в Московской области за этот же квартал – 13 115 рублей. Также в соответствии с постановлением Правительства РФ, регулирующим выплаты, ребенок и родители должны быть гражданами России и проживать на ее территории.
Однако в связи с изменением экономической ситуации из-за коронавируса эти условия будут пересмотрены. Президент Владимир Путин 8 апреля выступил с обращением, в котором предложил начислять деньги не по данным о доходе за прошлый год, «исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи». Таким образом круг получателей такой поддержки будет расширен.
Из слов президента следует, что регионы должны будут предусмотреть в своих нормативных актах, что если родитель признан безработным, не нужно будет учитывать предыдущий доход по месту работы, поясняет Оксана Красовская.
Обратиться за выплатой сможет гражданин РФ – родитель или законный представитель ребенка.
Размер выплаты
Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, который устанавливается в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.
Сроки начисления выплаты
По словам Оксаны Красовской, ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 2020 г., до достижения ребенком возраста 8 лет. Также выплата предоставляется в 2020 году за прошедший период, начиная со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 2020 года. А вот с 2021 года ежемесячная выплата будет осуществляться со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. Выплата производится на каждого ребенка и назначается на год.
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Куда подавать заявление
В Москве и Московской области заявления пока не начали принимать, но согласно постановлению правительства РФ, подавать их следует в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (отдел социальной защиты населения). Подать заявление можно будет лично, через МФЦ либо в электронном виде через портал государственных услуг или портал услуг региона; также возможно будет направить его по почте заказным письмом.
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Необходимые документы
Все документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты, примерный перечень которых утвержден правительством, запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они находятся. Поэтому от родителя или законного представителя могут потребоваться только паспортные данные, данные свидетельства о рождении ребенка и свидетельства о браке, которые он должен будет указать в заявлении, а также номера СНИЛС.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос (в течение которого другие органы должны будут прислать документы в соцзащиту или МФЦ) не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления этого запроса.
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Срок принятия решения о начислении выплаты
Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия решения может быть приостановлен, если сведения не поступили в рамках межведомственного взаимодействия. Тогда решение о назначении либо об отказе в назначении выплаты выносится в течение 20 рабочих дней со дня приема заявления.
Расчет среднедушевого дохода семьи
Как сказано в постановлении правительства, среднедушевой доход семьи для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении выплаты. Вычисляется среднедушевой доход следующим образом: все доходы семьи за двенадцать месяцев суммируются, затем делятся на 12, после чего делятся на число членов семьи. Напомним, что для Москвы прожиточный минимум в 2020 году составляет 17 679 руб. в месяц, для Московской области – 13 115 руб. в месяц на человека.
В состав семьи при определении дохода включаются родитель (усыновитель) или опекун ребенка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, а также его супруг (супруга) и несовершеннолетние дети. В доходы включаются все выплаты, полученные в денежной форме:
- вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия (однако, как было сказано выше, если родитель признан безработным, его доход по месту утраченной работы не будет учитываться в соответствии с заявлением президента);
- пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты;
- стипендии студентам, а также компенсационные выплаты студентам в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
- алименты;
- выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании;
- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенных органов и других органов;
- компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
- дивиденды, проценты и другие доходы, полученные по операциям с ценными бумагами;
- проценты, полученные по вкладам в банках;
- доходы от предпринимательской деятельности и от осуществления частной практики;
- доходы от продажи, аренды имущества;
- доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.
Есть выплаты, которые не учитываются:
- аналогичные ежемесячные выплаты, произведенные за прошлые периоды;
- ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на ребенка, в отношении которого назначена ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды;
- суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом.
Все доходы учитываются до вычета налогов.
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