РИАМО - 13 апр. В рамках первого этапа краудсорсинг-проекта «Московские электронные услуги и сервисы», посвященного культуре, по результатам голосования прошло 46 идей, которые будут реализованы, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

«В первом этапе проекта поучаствовали более 9 тысяч человек. Вместе они высказали сотни идей, 46 из которых прошли экспертный отбор и набрали большинство голосов жителей. Например, москвичи предложили создать городской агрегатор культурных событий», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Участники проекта предлагали идеи по трем направлениям: новые услуги и сервисы для физических лиц, для юридических лиц, а также улучшение личного кабинета на mos.ru.

Сергунина добавила, что выбранные в ходе голосования 46 идей будут реализованы.