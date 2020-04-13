РИАМО - 13 апр. Проверить цифровой пропуск пассажира в Москве сможет служба такси при заказе автомобиля, также пропуска будут проверять сотрудники специальных органов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Цифровой пропуск необходимо предъявить представителям органов, осуществляющих контроль соблюдения правил самоизоляции. Также проверить пропуск может служба такси при заказе автомобиля», - говорится в сообщении.



При проверке цифрового пропуска сотрудник, запросивший его, вводит данные цифрового пропуска на служебном устройстве. Система выдает информацию о дате и цели поездки, а также сведения о владельце пропуска. Именно эти данные он и сверяет с данными документа, удостоверяющего личность, который нужно обязательно иметь при себе.

В столице до конца апреля действует режим самоизоляции, выходить из дома жители Москвы могут только по веским причинам. С 15 апреля начнут действовать пропуска для проезда на транспорте, оформить их можно на портале mos.ru.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.