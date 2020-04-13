РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 апр. Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, смогут получить помощь в кризисных центрах Балашихи и Реутова, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Многие женщины по всему миру страдают от домашнего насилия, выражаемого в систематической физической, психологической или сексуальной расправе по отношению к близким членам семьи.

«Вас регулярно бьет муж на почве социально-бытовых проблем или просто так? Не нужно держать это в тайне и ждать, когда его «отпустит», или все «устаканится». Если уже ударил и Вы ничего не предприняли, то ударит и второй раз. Очень часто женщины, подвергшиеся насилию и оказавшиеся в кризисной ситуации, не знают, куда им обращаться за помощью. В такой ситуации необходимо сделать выбор: куда обратиться за помощью», - говорится в сообщении.

Психологическую и правовую поддержку женщинам, оказавшимся в сложной ситуации оказывают кризисные центры. Среди них центр «Насилию.нет»; национальный центр по предотвращению насилия «АННА», также можно обратиться по всероссийскому телефону доверия: 8(800)700-06-00 или в центр экстренной психологической помощи МЧС России по телефонам: 8(495)626-37-07 и 8(499)216-50-50.

В Балашихе и Реутове работают центры по оказанию психологической, медицинской и соцпомощи несовершеннолетним. Среди них центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радуга», расположенный на шоссе Энтузиастов, дом №38 в Балашихе. Контактный телефон: 8(495)524-49-17. В микрорайоне Железнодорожный можно обратиться в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Горизонт» по телефону: 8(495)522-60-59

В Реутове работает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Преодоление», телефон: 8(495)528-07-08.

Граждане круглосуточно могут обращаться в правоохранительные органы по телефонам дежурной части МУ МВД России «Балашихинское»: 8(495)524-35-17, 8(495)524-11-12.

«Также жители могут обратиться в отделы полиции по обслуживанию микрорайонов округа: 8(495)524-24-43 (дежурная часть ОП по обслуживанию микрорайона Заря), 8(495)527-12-11 (дежурная часть ОП по обслуживанию микрорайона Железнодорожный), 8(495)524-47-18 (дежурная часть ОП по обслуживанию микрорайона Салтыковка), 8(495)521-13-42 (дежурная часть ОП по обслуживанию Балашихи). Дежурная часть отдела полиции по обслуживанию Реутова: 8(495)528-65-21, 8(495)528-02-02», - заключается в материале.