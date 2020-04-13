РИАМО - 13 апр. Московские власти пока не планируют запускать мобильное приложение для оформления электронных пропусков, данное решение приняли, чтобы не усложнять инфраструктуру, сообщил в понедельник руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

«Сейчас мы специально не запускали мобильное приложение. Это еще больше усложняет инфраструктуру и более уязвимой делает ее для атак. Мы запускаемся с простым веб-интерфейсом на портале с прямой ссылкой: nedoma.mos.ru. Соответственно с этим остаемся пока», - сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он напомнил, что пропуска на передвижение по городу оформляются бесплатно.

«Я бы хотел обратить внимание всех – не реагируйте ни на какие платные приглашения или еще какие-то. Все пропуска можно получить однозначно только через наши каналы», - добавил Лысенко.

С понедельника началось оформление электронных пропусков для поездок на транспорте по территории Москвы. Наличие пропуска станет обязательным с 15 апреля. Цифровые пропуска ввели в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Система оформления цифрового пропуска носит заявительный характер. Все данные будут проверены, если они окажутся недостоверными, то пропуск аннулируют.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.