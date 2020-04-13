РИАМО – 13 апр. Известная телеведущая Екатерина Андреева рассказала и показала, как йога может помочь в борьбе с плохим настроением и обеспечить расслабление, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пост о йоге Андреева разместила на личной странице в социальной сети Instagram. По словам телеведущей, самой полезной асаной в йоге является поза рыбы или Fish. Благодаря ей можно с легкостью справиться с паническими атаками и настроить себя на позитив.

«Рыбы, как известно, не тонут, а значит и мы, делая позу рыбы — выплывем», – отметила Андреева.

Для выполнения упражнения необходимо лечь на пол и положить под лопатки валик. В таком положении происходит стимулирование иммунной системы, организм становится устойчивее к болезням.

Многие подписчики Андреевой оценили данную восточную методику.

«Да-да, я стараюсь на валике каждый день лежать! Это реально очень полезно! Катя, спасибо!» – написала подписчица.

Телеведущая давно увлекается восточными практиками. Она часто путешествует и собирает методики для поддержания душевного равновесия и бодрости тела, после чего делится советами со своими подписчиками.