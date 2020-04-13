РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 апр. Госжилинспекция Московской области выявила нарушения дезинфекции в подъездах почти 50 многоквартирных домов Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С 30 марта государственные жилищные инспекторы начали массовые осмотры многоквартирных домов (МКД) на предмет непроведения или некачественного проведения работ по дезинфекции подъездов. В первую очередь осмотрам подлежат те дома, по которым от жителей на портал Единой диспетчерской службы Московской области (ЕДС МО) поступают соответствующие сигналы. Сотрудники Госжилинспекции уже проверили 53 МКД городского округа Дзержинский.

«В шести из них инспекторы поставили удовлетворительные оценки работе УК. Сотрудники управляющих организаций соблюдают регламент по проведению дезинфекции, ежедневно осуществляют влажную протирку дезинфицирующими средствами дверных и оконных ручек, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков, перил лестничных маршей, вентиляционных решеток, мусоропровода. При обработке остальных подъездов в 47 домах управляющими организациями допущены типичные нарушения», - говорится в сообщении.

Нарушения касаются несоблюдения графиков дезинфекции, отсутствия защитной экипировки у сотрудников, некачественной дезинфекции поручней, перил, ручек входных дверей, домофона, выключателей, почтовых ящиков. Большую часть недочетов устраняют на месте, а инспекторы для избежания повторения подобных ситуаций проводят подробный инструктаж с сотрудниками организаций.

Кроме того, в помощь коммунальщикам Госжилинспекция совместно с региональным министерством ЖКХ подготовила видеоинструкцию о том, как правильно дезинфицировать подъезды. Наглядно показаны 15 обязательных этапов дезинфекции: от обработки лавочек и других объектов входной группы до фиксации выполненных работ в мобильном приложении «Проверки Подмосковья». Унифицированы также требования к используемому инвентарю и применяемым средствам защиты. Инструкция доступна по ссылке: https://yadi.sk/i/FAfdLE7ZGw7sRA.

«Госжилинспекция готова реагировать на все поступающие от жителей сигналы о непроведении или некачественном проведении работ по дезинфекции подъездов. При этом отмечается положительная динамика в вопросе качества проведения дезинфекции. В условиях режима повышенной готовности УК постепенно начали приспосабливаться к новым задачам», – отметила Главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.