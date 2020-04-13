РИАМО - 13 апр. Тушканчики проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке вслед за енотами, медведями и сурками, сообщается на официальной странице зоосада в Instagram.

При этом пробуждение тушканчиков не связано с теплой зимой, ведь спячку они проводят в специальных холодильниках, где они удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном.

«Тушканчики заснули еще осенью. В течение почти полугода зоологи еженедельно следили за их весом. Масса животного показывает, когда его пора будить», — говорится в сообщении.

Когда вес животных доходит до летних показателей, значит, запасы истощились и пора будить. Температура тела тушканчика в спячке падает с 37 до примерно 4 градусов. Также снижается частота сердцебиения с 300 до пяти-шести ударов в минуту.

После того, как животные проснулись, их располагают в вольерах с их домиками для сна. В кормушки им насыпают любимого корма, чтобы пробуждение было максимально комфортным.

«Мы всегда стараемся обеспечить для наших животных максимально естественные условия содержания, учитывать их природные ритмы жизни», — отмечается в сообщении.

Московский зоопарк считается одним из самых старейших в Европе. По размеру площади он стоит на четвертом месте, уступая первенство зоопаркам Ярославля, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Кроме того, столичное заведение входит в топ-10 самых посещаемых в мире. Ежегодно его посещают 4 миллиона детей и взрослых. Здесь можно увидеть почти 1,3 тысячи видов животных.