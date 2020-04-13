РИАМО - 13 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на востоке Москвы, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

В понедельник в районе строительной площадки по улице Шоссе Энтузиастов нашли тело обезглавленного мужчины. На его теле также обнаружили множественные рубленные и колото-резаные раны.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан знакомый потерпевшего. Во время допроса фигурант пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим произошел конфликт», - отметила Иванова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.