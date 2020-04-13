РИАМО - 13 апр. Более 45% новых случаев коронавирусной инфекции в столице выявили у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 5,5% заразившихся – дети, говорится в сообщении пресс-службы оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в столице зафиксировали 1 355 случаев заражения Covid-19, к настоящему моменту зарегистрировано 11 513 заболевших.

«Среди новых заболевших 45,5% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет. Еще 10% – пациенты от 66 до 80 лет, причем 5% составляют люди старше 80 лет», – отмечается в материале.

Еще 5,5% новых инфицированных составляют дети. Все пациенты и их круг контактов находятся под пристальным медицинским наблюдением.

До 1 мая в Москве действует режим самоизоляции с целью снижения распространения коронавируса. Начиная с понедельника в столице вводится пропускной режим для выхода на улицу и поездок на транспорте.

За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек. Число зараженных по всему миру составляет более 1,8 миллиона человек.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.