РИАМО - 13 апр. В Москве активизировались мошенники под видом волонтеров, в отличии от злоумышленников добровольцы пользуются средствами индивидуальной защиты и не заходят в дом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В связи с распространением коронавируса в Москве введен режим самоизоляции, особенно для людей старше 65 лет и для граждан с хроническими заболеваниями.

«Людям преклонного возраста на карантине, которых попросили ограничить общение даже со своими родственниками, помогают волонтеры, которые доставляют им продукты и лекарства. Попросить о поддержке можно по номеру горячей линии: +7 (495) 870-45-09 или по телефону акции #Мывместе: +7 (800) 200-34-11», — говорится в сообщении.

Волонтеры приходят только после заявки, номер которой называют перед началом общения, они предупреждают о своем визите заранее. У них есть специальный бейдж, паспорт гражданина РФ, антисептик и одноразовые маски и перчатки. Доброволец обязательно держит социальную дистанцию два метра.

Подтвердить личность волонтера можно по телефону волонтерских штабов: +7 (495) 633-63-83; +7 (999) 898-16-18. Оператор проверит волонтера в базе, когда вы назовете его ФИО.

«Все волонтеры прошли отбор, собеседование и подготовку, в том числе на дистанционных курсах, и получили подробные инструкции по каждому виду помощи. Их обучили всем необходимым навыкам — от бесконтактной передачи продуктов до правильного использования масок», — отмечается в материале.

Власти столицы вводят ограничительные меры на передвижение в городе из-за пандемии коронавируса. В Московском регионе с 15 апреля станут обязательными к оформлению цифровые пропуска для передвижения на транспорте. В период самоизоляции выходить из дома пешком можно без разрешения, но только по веской причине.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.