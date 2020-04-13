РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Загрязнителей реки Учи в городском округе Мытищи привлекут к административной ответственности по предписанию министерства экологии и природопользования Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению АО «Мосводоканал», которое направило в Минэкологии информацию о возможном загрязнении реки Учи в городском округе Мытищи. В ходе собственной проверки коммунальщики установили, что с территории коттеджного поселка «Федоскино парк» вблизи одноименной деревни неочищенные ливневые воды сбрасываются на рельеф местности и далее стекают в Учу.

«В ходе проверки Минэкологии факты подтвердились. Установлено, что сброс происходит с недостроенной части коммуникаций водостока коттеджного поселка. Хозяйственную деятельность здесь ведет управляющая компания ДПК «Ривер Лэнд». Проектно-техническая и разрешительная документация в ходе осмотра организацией не представлена. Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении. По окончании режима карантина в Московской области виновники загрязнения реки будут привлечены к административной ответственности», - говорится в сообщении.

Экологическое состояние Учи находится на особом контроле Минэкологии из-за участившихся фактов загрязнения водного объекта. Министерство уже ведет административное расследование по результатам недавнего рейда в Мытищах.

«Было зафиксировано размещение строительной техники, вагончиков-бытовок и строительных материалов на трех земельных участках сельскохозяйственного назначения. Стройматериалы выгружены на открытый грунт, в 350 метрах от реки, во второй зоне санитарной охраны источника питьевого водоснабжения», - отмечается в сообщении.