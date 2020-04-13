РИАМО - 13 апр. Загрязнение земли неочищенными сточными водами ликвидировали в деревне Маришкино городского округа Воскресенск после проверки инспекторов эконадзора, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее местные жители пожаловались на бесхозную трубу, из которой в дренажную канаву стекала неочищенная вода.

«По итогам проверки министерство потребовало от администрации округа ликвидировать источник загрязнения и усилить муниципальный земельный контроль», - говорится в сообщении.

Повторная проверка показала, что загрязнение земель прекращено. Сейчас в деревне разрабатывается новая схема водоснабжения и водоотведения с учетом необходимости централизованного отведения стоков.