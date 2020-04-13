Как освятить куличи и яйца перед Пасхой в условиях всеобщей самоизоляции

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Богослужения с участием прихожан в храмах Московского региона продолжались вплоть до 12 апреля. В ряде церквей столичной епархии утверждали, что традиционное освящение пасхальных корзинок на прихрамовой территории состоится. Так, верующих ждали в Великую субботу в Николо-Угрешском монастыре и в храме Преображения Господня в подмосковном селе Остров. Столы для пасхальных угощений планировали разместить перед храмом – на свежем воздухе. В соответствии с рекомендациями РПЦ, прихожан должны были выстраивать «с соблюдением безопасной дистанции».

Однако в воскресенье, 12 апреля, верующие узнали, что московские и подмосковные храмы с 13 по 19 апреля для прихожан будут закрыты. В письме митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, размещенном на официальном сайте Московской патриархии РПЦ, говорится о «недопущении проведения массовых мероприятий с большим количеством людей». Таким образом, богослужения в храмах на Страстной неделе проходить будут, однако уже без прихожан.

Для опрошенных РИАМО прихожан известие о закрытии храмов на Пасху не стало неожиданностью, однако сильно опечалило их. Многие до сих пор надеются, что небольшие сельские храмы все-таки не закроют.

«Недалеко от нашей дачи, где мы семьей «самоизолируемся», есть небольшой сельский храм. В прошлом году мы святили куличи именно там. Приход в храме небольшой, много народа точно не будет. Все меры предосторожности мы, конечно, будем соблюдать. Попробуем узнать, вдруг там что-то будет», – поделилась Дарья из городского округа Люберцы.

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