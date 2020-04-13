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Дом и семья

Как освятить куличи и яйца перед Пасхой в условиях всеобщей самоизоляции

Храмы Москвы и Подмосковья с 13 по 19 апреля будут закрыты для прихожан. Как встретить Пасху с освященными куличом и яйцами, читайте в материале РИАМО
© pixabay
1

Пасхальные традиции

© Лыткаринское информагентство,   Евгения Горбачева

Традиционное освящение пасхальных куличей и крашеных яиц накануне одного из главных православных праздников – поистине народная традиция. Ежегодно сотни людей в Великую субботу устремляются в храмы с нарядно украшенными корзинками. Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавируса и введения режима всеобщей самоизоляции Русская православная церковь призвала верующих оставаться дома.

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Временное закрытие храмов

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Богослужения с участием прихожан в храмах Московского региона продолжались вплоть до 12 апреля. В ряде церквей столичной епархии утверждали, что традиционное освящение пасхальных корзинок на прихрамовой территории состоится. Так, верующих ждали в Великую субботу в Николо-Угрешском монастыре и в храме Преображения Господня в подмосковном селе Остров. Столы для пасхальных угощений планировали разместить перед храмом – на свежем воздухе. В соответствии с рекомендациями РПЦ, прихожан должны были выстраивать «с соблюдением безопасной дистанции».

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Однако в воскресенье, 12 апреля, верующие узнали, что московские и подмосковные храмы с 13 по 19 апреля для прихожан будут закрыты. В письме митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, размещенном на официальном сайте Московской патриархии РПЦ, говорится о «недопущении проведения массовых мероприятий с большим количеством людей». Таким образом, богослужения в храмах на Страстной неделе проходить будут, однако уже без прихожан.

Для опрошенных РИАМО прихожан известие о закрытии храмов на Пасху не стало неожиданностью, однако сильно опечалило их. Многие до сих пор надеются, что небольшие сельские храмы все-таки не закроют.

«Недалеко от нашей дачи, где мы семьей «самоизолируемся», есть небольшой сельский храм. В прошлом году мы святили куличи именно там. Приход в храме небольшой, много народа точно не будет. Все меры предосторожности мы, конечно, будем соблюдать. Попробуем узнать, вдруг там что-то будет», – поделилась Дарья из городского округа Люберцы.

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Купить освященный кулич

© РИАМО,   Николай Корешков

В условиях отмены богослужений самый простой вариант – купить заранее освященный кулич. Московские и подмосковные пекарни приглашают на производства служителей церкви для освещения куличей. Отличить такие изделия можно по специальной отметке.

Освященная продукция уже доступна для заказа на сайтах крупных онлайн-гипермаркетов. В частности, в крупном интернет-магазине «Утконос» в разделе «Куличи» есть продукция со специальной отметкой – «освящен». Также освященное пасхальное угощение можно найти и на полках сетевых супермаркетов.

Купить освященный кулич можно и в монастырских лавках. Как правило, при крупных монастырях работают пекарни, которые представляют к Пасхе большой выбор куличей. Однако этой весной некоторые монастырские пекарни закрылись.

«Пекарня не работает, поэтому куличи пекут сестры. Конечно, мы не сможем испечь очень много, но излишками обязательно поделимся с прихожанами», – сообщается на официальной страничке Введенского Владычнего женского монастыря, который расположен в подмосковном Серпухове.

Не работает и пекарня крупного столичного Иоанно-Предтеченского женского монастыря. «Пекарня закрыта, но немного куличей поступит в продажу», – отметили в справочной монастыря, уточнив, что куличи следует искать в церковной лавке.

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Освятить пасхальную корзинку самостоятельно

© РИА Новости,   Сергей Пятаков

Верующие знают о том, что освятить куличи, яйца и другие продукты пасхального стола можно и самостоятельно.

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«В тех случаях, когда прихожане не смогут прийти в храм, чтобы освятить куличи, пасхи и яйца, они могут самостоятельно окропить их святой водой», – рассказал в начале апреля в интервью ТАСС председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он уточнил, что никакие «сетевые благословения» храмы в этом году практиковать точно не будут.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 апреля обратился с посланием, в котором призвал верующих к молитве, участию в онлайн-богослужениях и домашнему чтению Священного Писания. «Пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда», – отмечается в послании.

«Я для себя сразу приняла решение – буду смотреть онлайн-трансляцию службы дома, чтобы никого не подвергать риску. Куличи я, конечно, печь буду, и яйца покрашу. Освящать буду сама со святой водой и молитвой. Ведь Пасха – это не про куличи и яйца, поэтому переживать о том, что не освятил их в храме, точно не стоит», – рассказала РИАМО Валентина из подмосковной Лобни.

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