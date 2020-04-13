РИАМО – 13 апр. Эксперты Роскачества в рамках исследования выявили энтеробактерии в одной из марок туалетной бумаги, сообщает Газета.ru.

Специалисты уверены, что эти микробы попали в туалетную бумагу при контакте с грязными руками или через мелкие отверстия на упаковке.

«Найденные энтеробактерии являются кишечной палочкой Escherichia coli», - говорится в сообщении.

Специалисты изучили продукцию семи популярных марок. У двух из них качество оказалось на высоте, другие три продемонстрировали улучшение в качестве, у остальных качество упало.