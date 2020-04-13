РИАМО - 13 апр. В Сбербанке отмечают повышение спроса на сервис «Плати QR», каждый месяц количество оплат с его помощью растет более чем на 30%, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Сервис востребован и им активно пользуются рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки. Этот сервис позволяет проводить платежи без установки допоборудования.

«Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего смартфона в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или «Тинькофф». Кассиры и курьеры заходят в мобильное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн по специальному доступу кассира, который позволяет принимать оплату и генерировать QR-коды», - говорится в сообщении.

Активнее всего в настоящее время сервис используют рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки.

До конца апреля появится возможность интегрировать оплату по QR-коду в сайты предприятий, что обеспечить новый клиентский опыт.

«Новая реальность диктует новые условия для малого и микробизнеса. Для сохранения дохода многие предприниматели меняют схему работы и адаптируются под потребности рынка, переходя в режим доставки. Чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность совершения платежей, все большее количество представителей малого и микробизнеса делают выбор в пользу нашего сервиса», - отметила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.

Сбербанк намерен и дальше развивать данное направление, совершенствуя сервис и создавая новые способы интеграции QR-кодов Сбербанка с различными видами продаж.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>