РИАМО - 13 апр. В Сбербанке отмечают повышение спроса на сервис «Плати QR», каждый месяц количество оплат с его помощью растет более чем на 30%, говорится в сообщении пресс-службы банка.
Сервис востребован и им активно пользуются рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки. Этот сервис позволяет проводить платежи без установки допоборудования.
Активнее всего в настоящее время сервис используют рестораны быстрого обслуживания, продуктовые магазины и рынки.
До конца апреля появится возможность интегрировать оплату по QR-коду в сайты предприятий, что обеспечить новый клиентский опыт.
«Новая реальность диктует новые условия для малого и микробизнеса. Для сохранения дохода многие предприниматели меняют схему работы и адаптируются под потребности рынка, переходя в режим доставки. Чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность совершения платежей, все большее количество представителей малого и микробизнеса делают выбор в пользу нашего сервиса», - отметила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Сбербанк намерен и дальше развивать данное направление, совершенствуя сервис и создавая новые способы интеграции QR-кодов Сбербанка с различными видами продаж.
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