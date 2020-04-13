РИАМО - 13 апр. Для поездки в другой регион жителям Москвы нужно оформить пропуск для разового передвижения с иной целью, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Чтобы поехать в другой регион, надо оформить пропуск для разового передвижения с иной целью», - говорится в сообщении.

При поездке в другой регион нужно уточнить, какие правила передвижения действую на территории этого региона. При этом в Подмосковье будет действителен пропуск, выданный в Москве.

Если человек едет из другого региона в Москву, то ему также необходимо получить пропуск для передвижения по Москве.

В Москве действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. Также с понедельника приостанавливается работа большинства организаций. Уже с 15 апреля начнут действовать пропуска для проезда на транспорте, оформить их можно на портале mos.ru.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.