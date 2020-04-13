РИАМО - 13 апр. Цифровой пропуск на передвижение по столице не выдадут, если в запросе указаны неполные или недостоверные данные заявителя, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вам не выдадут пропуск, если в запросе указаны неполные или недостоверные данные. Проверьте корректность данных и подайте запрос повторно», - говорится в сообщении.

Также, подать заявление на пропуск будет невозможно, если какие-то из обязательных данных электронного заявления на портале mos.ru не заполнены.

При этом, в сообщении отмечено, что цифровой пропуск требует ожидания завершения межведомственных проверок и выдается онлайн.

Из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа власти Москвы ввели режимы повышенной готовности и самоизоляции. Для передвижения по городу на транспорте с 15 апреля понадобится электронный пропуск, такие разрешения начали оформлять с понедельника.

Выходить из дома пешком можно без пропуска, но только по необходимости: в магазин за продуктами первой необходимости, в аптеку, для выноса мусора и выгула собак.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.