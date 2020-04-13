РИАМО - 13 апр. С момента начала действия цифровых пропусков при заказе такси необходимо будет сообщать код выданного пропуска, такой функционал может появиться в приложениях по заказу такси, сообщил в понедельник руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«Будет проверка (пропуска – ред.) при заказе, то есть не при посадке в машину. <…> Чтобы человек сталкивался с ситуацией не в момент посадки в автомобиль, а в момент заказа», - сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, мэрия Москвы в настоящее время ведет переговоры с различными агрегаторами такси, чтобы данный функционал появился в мобильных приложениях.

Цифровые пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля. Система оформления пропуска носит заявительный характер. Все данные будут проверены, и если они окажутся недостоверными, то пропуск аннулируют.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.