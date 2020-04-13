РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 апр. Верующие в подмосковном Красногорске не смогут побывать на пасхальных богослужениях в церквях, сообщил благочинный Красногорского церковного округа Николай Летуновский.

«В связи с постановлением главного государственного санитарного врача Московской области, в период с 13 по 19 апреля включительно с возможным продлением доступ прихожан приостановлен на территории храмов и в сами храмы», - сказал священнослужитель.

Он добавил, что священники продолжают совершать богослужения во всех храмах округа. На службе присутствует минимальное количество сотрудников.

«На Пасху богослужение будет совершено узким кругом лиц: сотрудниками и духовенством храмов. Скорее всего, верующие смогут освятить куличи сами дома, пользуясь святой водой», - добавил Летуновский.

По словам священнослужителя, у большинства верующих есть дома запас святой воды с праздника Крещения Господня.

В 2020 году Пасху отмечают 19 апреля. Ранее сообщалось, что в этот день верующим будет открыт доступ в храмы.