РИАМО - 13 апр. В столице на данный момент через СМС выдано около 3 тысяч пропусков на передвижение по городу, сообщения для получения пропуска нужно отправлять на номер 7377, сообщил в понедельник руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

«У нас сейчас по СМС уже отдано порядка 3 тысяч пропусков», - сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что пропуск на передвижение по Москве через СМС оформляется с помощью короткого номера 7377.

«Формат вывешен в блоге мэра. Схема очень простая. Там вводятся определенные персонализированные данные, включая номер документа, что соответствует 152 закону, и определенный тип пропуска, даты и так далее», - добавил Лысенко.

Цифровые пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля. Система оформления пропуска носит заявительный характер. Все данные будут проверены, и если они окажутся недостоверными, то пропуск аннулируют.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.