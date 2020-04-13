РИАМО - 13 апр. В Сбербанке продолжает работу программа по реструктуризации задолженности без ограничения максимального размера кредита, таким образом банк намерен поддержать тех, кто пострадал от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Ранее правительство России приняло решение увеличить предельный размер ипотечного кредита для получения права на кредитные каникулы для граждан, финансовое положение которых ухудшилось вследствие эпидемии коронавируса. Для Москвы установили предельную планку в размере 4,5 миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — до 3 миллионов рублей.

«На основе изучения обращений клиентов и анализа средних размеров ипотечных кредитов в разных регионах страны Правительство России приняло решение повысить предельный размер ипотеки для получения кредитных каникул. Нам крайне важно поддержать своих клиентов в это непростое время, хотя это решение для банка не бесплатное. Более того, еще в марте Сбербанк запустил собственную программу реструктуризации ипотечных кредитов вообще без ограничений их максимального размера», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В соответствии с федеральным законом № 106-ФЗ, кредитные каникулы предоставляются гражданам при условии снижения официального дохода, облагаемого налогом, за последний месяц более чем на 30% по сравнению со средним доходом в 2019 году.

Еще одно важное требование — сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявитель должен предоставить их в банк в течение 90 дней. При этом в случае, если заёмщик не сможет подтвердить снижение доходов документами, то условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним, образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка.

«Если пострадавший от коронавируса клиент не подпадает под условия этой программы (например, если размер его ипотечного кредита превышает установленный правительством лимит), он может воспользоваться собственной специальной программой Сбербанка по реструктуризации задолженности на индивидуальных условиях», - говорится в сообщении.

По программе банка отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до шести месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

Также банк может рассмотреть заявление клиента в индивидуальном порядке, если и эта программа ему не подойдет.