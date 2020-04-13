РИАМО - 13 апр. В Москве до 30 апреля на оформление рабочих цифровых пропусков для передвижения по городу может поступить до 1,5 миллиона заявок, на данный момент уже выдано около 780 тысяч пропусков разного типа, сообщил в понедельник руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

«У нас с точки зрения работающих людей с учетом указа мэра, который был принят в субботу, должны, по идее, не больше 1-1,5 миллиона таких рабочих пропусков (выдать – ред.)», - сказал Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что на данный момент уже выдано около 780 тысяч пропусков разного типа, из них 80% - это рабочие пропуска.

«Система беспрецедентная абсолютно. Мы сегодня за последние три часа испытали атаки, наверное, думаю, что заказных, столько, сколько не испытывали за последние два квартала. <…> Поэтому возникают сложности с доступом. Но я думаю, когда перестанут этим заниматься недобросовестные люди, то все станет на свое место», - добавил Лысенко.

Цифровые пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля. Система оформления пропуска носит заявительный характер. Все данные будут проверены, и если они окажутся недостоверными, то пропуск аннулируют.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Нарушение самоизоляции на личном транспорте карается штрафом, задержанного без цифрового пропуска могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч.

- Пропуск не будет ограничивать передвижение москвичей по городу, они могут ездить на любые расстояния.

- Цифровой пропуск для поездок на работу в Москве будет действовать до 30 апреля, каждый день не нужно будет заказывать новый.

- За сутки в России зарегистрировали 2558 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1355 заболевших, в Подмосковье - 495.

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.