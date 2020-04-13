РИАМО – 13 апр. Медицинская маска может защитить человека от коронавируса только в случае соблюдения других мер безопасности, физическая дистанция гораздо лучше способна предотвратить риск заражения, сообщается на сайте kp.ru.

«Маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», – сказала специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

Она добавила, что сама по себе маска не является вредной, но у нее имеется определенный срок годности и особенности использования. Так, медицинская маска не должна быть мокрой, а после двух часов использования ее нужно выбросить, так как можно самому стать источником инфекции.

Эксперт подчеркнула, что маску необходимо использовать в толпе, однако физическая дистанция лучше защищает от заражения, чем маска. Вуйнович отметила, что необходимо обеспечить масками всех врачей.

На данный момент в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Более 1,4 тысячи человек выздоровели.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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