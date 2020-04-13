РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 апр. Совет старшеклассников гимназии №1 городского округа Мытищи собирает фотографии участников Великой Отечественной войны для создания видео к 75-летию Победы, сообщается в Instagram-аккаунте гимназии.

«К 75-летию Победы школьный парламент «Ритм» готовит тематическое видео про участников Великой Отечественной войны. Нам нужна ваша помощь! Просим вас прислать сканы фотографий ваших родственников, которые принимали участие в событиях тех лет, на почту shpritm@list.ru. А также просим вас указать ФИО того, кто изображен на фотографии, и краткую историю участника войны. Давайте вместе вспомним тех, кто сражался за мирное небо над головой! Фотографии принимаются до 25 апреля», - говорится в сообщении.

Совет обучающихся - школьный парламент «Ритм» - создан в МБОУ «Гимназия №1» и действует в целях развития инициативы ученического коллектива, расширения коллегиальных, демократических форм управления в гимназии. Ученическое самоуправление призвано обеспечить наиболее полную и эффективную реализацию прав и интересов школьников. Руководство деятельностью совета осуществляет председатель, избираемый из числа старшеклассников, учащихся 8-10 классов.