РИАМО - 13 апр. Власти столицы разъяснили, какие сведения нужны для оформления пропуска, так, нужно указать адрес фактического проживания, даже если человек, получающий пропуск, там не прописан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С понедельника в столице можно оформить цифровой пропуск для поездок. Пропуска станут обязательными с 15 апреля. Цифровые пропуска вводятся в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

«Чтобы получить цифровой пропуск для поездок на работу, необходимо указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона, электронную почту (по желанию), наименование работодателя и его ИНН», - говорится в сообщении.

Для личного или служебного транспорта в этом случае нужно указать регистрационный номер, а для передвижения на общественном транспорте - номер карты «Тройка» или «Стрелка». При этом маршрут передвижения для владельца такого пропуска не ограничен.

Для получения цифрового пропуска, предназначенного для посещения медучреждения, нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона, электронную почту по желанию, адрес отправления, адрес назначения и наименование медицинской организации. Для личного или служебного транспорта потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта нужно указать номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Если у человека есть иные цели поездки, то, чтобы получить цифровой пропуск, нужно указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность, номер телефона, электронную почту по желанию, цель передвижения, адрес отправления и адрес назначения. Для личного или служебного автомобиля следует указать регистрационный номер, а для общественного транспорта - номер карты «Тройка» или «Стрелка».

Для получения цифрового пропуска фотография не требуется.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

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