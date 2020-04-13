РИАМО - 13 апр. Прием заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы» для изобретателей продлили до 29 мая, сообщается на сайте мэра Москвы.



«Участие в конкурсе на присуждение премии «Новатор Москвы» поможет авторам проектов, находящимся на начальных стадиях развития, привлечь внимание потенциальных клиентов и инвесторов. В случае победы и получения вознаграждения наши новаторы смогут еще и получить ощутимую финансовую поддержку, особенно актуальную в нынешних условиях», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.



Участниками конкурса могут стать как индивидуальные авторы, так и коллективы, в том числе трудовые. Максимальная численность коллектива до пяти человек.



Заявки можно подать в трех номинациях: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций». В каждой из номинаций есть пять направлений: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и ИТ-технологии», «Транспорт», «Городская среда» и «Энергетика».



Оценка проектов проходит в три этапа: эксперты проверяют документы с юридической и научной точки зрения, после чего, работы ждет экономическая оценка, которая покажет их востребованность и конкурентоспособность. В финал выйдут до 30 проектов, по 2 в каждом направлении трех номинации. 15 победителей получат от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей, остальные получат поощрительные вознаграждения.