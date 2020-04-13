РИАМО - 13 апр. Столичный комитет по туризму озвучил итоги онлайн-интенсива для специалистов индустрии туризма и гостеприимства, все вебинары в рамках данного проекта посмотрели в общей сложности более 30 тысяч раз, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства Москвы.

«Среди тех, кто присоединился к онлайн-интенсиву, более 4 тысяч специалистов турагентств и туроператоров из России и СНГ, несколько сотен сотрудников отелей и авиакомпаний. Участниками также стали представители региональных администраций и туристических офисов других стран», – сказала заместитель мэра в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Выступления специалистов распределились по четырем секциям: юридическая, антикризисная, диджитал и секция внутреннего туризма. Все вебинары в сумме посмотрели свыше 30 тысяч раз.

Секция внутреннего туризма предоставила возможность обсудить вопросы формирования и продвижения внутренних турпредложений. Антикризисная секция позволила обменяться мнениями о перспективах туристического рынка и методах поддержки отрасли.

Диджитал-блок объединил экспертов в сфере продвижения турпродуктов в соцсетях. А секция внутреннего туризма позволила обсудить вопросы формирования внутренних туристических предложений.

Среди экспертов в онлайн-интенсиве присутствовали представители столичного комитета по туризму, директор «TUI Россия» Тарас Демура, заместитель генерального директора компании ANEX Tour Россия Яна Муромова и другие.

Мероприятие проходило в период с 6 по 10 апреля. За пять дней работы организаторы провели более 25 вебинаров с привлечением 28 экспертов. Участники интенсива оценили его продуктивность и содержательность в определении возможных перспектив развития отрасли.

В Москве по причине коронавируса до конца апреля введен режим обязательной самоизоляции для всех без исключения граждан.