РИАМО - 13 апр. В столице ежедневно, начиная с понедельника, будут проводиться проверки компаний каршеринга на предмет нарушений - сейчас услуги каршеринга приостановлены из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Поступает много вопросов о работе каршеринга. <…> Каршеринг не должен работать ни в каком виде, так как невозможно обеспечить безопасность клиентов. С сегодняшнего дня будем ежедневно проводить проверки компаний. Пожалуйста, оставайтесь дома», – говорится в материале.

Для предотвращения распространения коронавируса в Москве ввели режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости. При этом с 15 апреля вводятся обязательные пропуска для поездок на транспорте.

Работу каршеринга также приостановили в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

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Текстовая трансляция

13 АПРЕЛЯ

- Часто задаваемые вопросы по получению цифрового пропуска в Москве. Разъяснения мэрии.

- В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. Оформить бесплатный цифровой пропуск жители Москвы смогут тремя способами.